PSG : Mbappé sort du silence, Riolo lui donne un conseil

Hugo Chirossel

Alors qu’il a fait son retour en conférence de presse vendredi dernier après cinq mois d’absences, Kylian Mbappé n’a pas convaincu tout le monde. Certains observateurs lui ont reproché son manque de sincérité et notamment Daniel Riolo. S’il est impressionné par l’attaquant du PSG, il aimerait que ses conseillers le poussent à être plus sincère.

« Didier Deschamps a eu raison de lui. Mbappé s’est transformé en Didier. Quelqu’un qui ne dit plus grand chose ? Tout à fait ! Lui a toujours dit les choses. Sauf que maintenant, il ne dit plus rien . » Dans Rothen s’enflamme sur RMC , Jérôme Rothen avait regretté le manque de sincérité de Kylian Mbappé lors de sa conférence de presse de vendredi dernier.

« Il a une personnalité hors du commun»

« Il faut se rendre compte que l’on a un type qui est dingue. Il veut tout le temps marquer, être au-dessus. Des mecs qui ont du talent comme lui, ils sont dans toutes les sélections, mais son envie est tout le temps là. Il a une personnalité hors du commun. Il n’est pas exempt de tout reproches au niveau de la communication, mais on a de la chance de l’avoir », estime pour sa part Daniel Riolo.

«Retrouver de la sincérité pour se rapprocher des gens»