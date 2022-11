PSG : Mbappé, Neymar... Explication au sommet après le penaltygate

Pierrick Levallet

Dès le début de saison, un premier malaise en interne a éclaté entre Kylian Mbappé et Neymar. Un imbroglio autour d'un penalty contre Montpellier a donné lieu à un penaltygate en interne. Christophe Galtier et Luis Campos ont donc dû gérer cet épisode. Et on en sait désormais un peu plus sur les coulisses de cet incident.

Les relations tendues entre Kylian Mbappé et Neymar viennent entacher le début de saison du PSG. Les deux joueurs ont d’ailleurs eu un imbroglio dès les premières journées de Ligue 1. En août dernier, contre Montpellier, Kylian Mbappé, qui venait de rater son premier penalty dans la rencontre, est venu discuter avec Neymar pour essayer de tirer le deuxième. Après quelques minutes, c’est bien le Brésilien qui l’a tiré, transformé et qui a montré qu’il est l’un des meilleurs dans le domaine. Après la partie, il n’a d’ailleurs pas manqué de le rappeler en likant quelques tweets affirmant qu’il tirait mieux que Kylian Mbappé. De quoi provoquer un énorme malaise en interne.

Mercato - PSG : Messi, Neymar… Galtier interpelle Mbappé https://t.co/UoRDnwBmxZ pic.twitter.com/PqgyHm59pV — le10sport (@le10sport) November 17, 2022

Neymar était content des réactions après le penaltygate

Comme le rapporte L’Equipe , Neymar était plus que satisfait des réactions et des commentaires que ses retweets ont suscités. Sur la table de massages du Camp des Loges, le Brésilien se marrait. La star de 30 ans était contente d’avoir fait réagir les réseaux sociaux. Sauf que cela n’a clairement pas plu à Kylian Mbappé.

Mbappé un peu moins ravi

Résultat, une explication aura lieu quelques minutes plus tard entre les deux stars. Dans le bureau de Christophe Galtier, en compagnie de Luis Campos, un rappel à l’ordre est effectué. N’en déplaise à Neymar, Kylian Mbappé reste au coeur du projet. Depuis, plus aucun problème n’aurait eu lieu entre les deux joueurs du PSG en interne sur ce point.