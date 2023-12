PSG - Mbappé : Luis Enrique s’agace

Thibault Morlain

Face au Borussia Dortmund, Luis Enrique avait décidé d’aligner Kylian Mbappé comme numéro 9 du PSG. Un positionnement qui a forcément fait beaucoup réagir alors que l’international français a longtemps évolué sur un côté depuis le début de sa carrière. L’entraîneur du PSG a alors été interpellé pour savoir comment il avait réussi à convaincre Mbappé de jouer à cette position et cela ne lui a pas forcément plu…

Cet été, le PSG a longtemps cherché à recruter un nouveau numéro 9 et au final, Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani ont rejoint l’effectif de Luis Enrique. Mais voilà que l’entraîneur parisien n’hésite pas à utiliser d’autres joueurs en pointe, à commencer par Kylian Mbappé. Ça a été le cas face au Borussia Dortmund lors de la rencontre de Ligue des Champions.



« Je n’ai pas à convaincre quiconque »

A l’occasion de sa conférence de presse ce samedi avant la rencontre du PSG face au LOSC, Luis Enrique a été interpellé sur le positionnement de Kylian Mbappé comme attaquant de pointe. On a alors demandé à l’Espagnol comment il avait convaincu son joueur de jouer à cette position et il a alors quelque peu hausser le ton pour répondre : « Je n’ai pas à convaincre quiconque. Kylian Mbappé a la même liberté depuis que je suis arrivé. Je ne sais pas si cela va changer dans le futur, je ne pense pas. Nous parlons d’un joueur top mondial, il nous apporte 50 buts et 25 passes décisives par an. Peu importe qui est l’entraîneur ».

« Mbappé ne joue pas 9, il joue en totale liberté »