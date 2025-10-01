PSG : Mbappé, Luis Enrique… La décision qui a mis le feu aux poudres !

Axel Cornic

Arrivé en 2023, Luis Enrique n’a pas pu profiter très longtemps de Kylian Mbappé, parti un an après vers le Real Madrid. Mais des nouvelles indiscrétions nous parviennent au sujet de la relation entre le technicien espagnol et l’ancienne star du Paris Saint-Germain.

Parmi les plus grands joueurs de l’histoire parisienne, Kylian Mbappé n’aura pas laissé un grand souvenir lors de son départ. Certains au PSG lui en veulent toujours pour avoir quitté le club à la fin de son contrat et le feuilleton judiciaire avec la direction, se poursuit toujours.

« Luis Enrique a mis Mbappé sur le banc de touche car il préparait déjà la saison d’après » Mais Fabrice Hawkins nous apprend également que vers la fin, ça ne se passait plus très bien entre lui et Luis Enrique. « Ils avaient une relation, surtout sur la deuxième partie de saison à partir du moment où Mbappé est parti, en coulisses où Luis Enrique a mis Mbappé sur le banc de touche car il préparait déjà la saison d’après » a expliqué le journaliste de RMC, sur Colinterview.