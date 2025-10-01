Samir Nasri entraîneur du PSG, le risque incompréhensible !

Axel Cornic

Sorti sur blessure lors du dernier match de Ligue 1 face à Auxerre, Vitinha était l’un des potentiels absents du choc de Ligue des Champions face au FC Barcelone. Pourtant, au coup de sifflet initial le milieu portugais était bel et bien titulaire, ce qui n’a pas manqué de faire réagir.

Que s’est-il passé avec Vitinha ? Sorti par Luis Enrique lors de la dernière journée de Ligue 1, le troisième du dernier Ballon d’Or avait eu une réaction assez surprenante. Certains avaient même parlé d’un clash entre lui et Luis Enrique, qui l’a pourtant aligné titulaire ce mardi.

Vitinha finalement titulaire contre le Barça Et voir le milieu du PSG sur le terrain face au FC Barcelone a suscité pas mal de débats ce mercredi soir, notamment sur le plateau du Canal Champions Club. « S’il a mal, moi je ne comprends pas du tout la prise de risque. On est au mois d’octobre, on est en début de saison, ce n’est pas un match capital » a expliqué Samir Nasri.