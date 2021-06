Foot - PSG

PSG : Mbappé en route vers les JO de Tokyo ? Le Graët a tranché !

Publié le 15 juin 2021 à 14h45 par B.C.

Alors que Kylian Mbappé n’a jamais caché son souhait de participer aux Jeux olympiques avec l’équipe de France, Noël Le Graët reconnaît qu’il sera difficile de laisser l’attaquant du PSG partir à Tokyo.

Kylian Mbappé s’apprête à vivre un été très mouvementé. Outre l’incertitude planant au-dessus de son avenir, l’attaquant du PSG a l’ambition de triompher à l’Euro avec l’équipe de France, trois ans après le sacre au Mondial 2018. Mais ce n’est pas tout puisque Kylian Mbappé a clairement indiqué par le passé qu’il souhaitait participer aux Jeux olympiques. « Je pense que tout le monde sait que j'ai ce rêve de jouer les JO. Je ne décide pas, mais j'espère que je pourrais faire les Jeux une fois dans ma vie », répétait encore Mbappé avant le début de l’Euro sur TF1 . Cependant, sa présence à Tokyo cet été est très compromise.

« Les Jeux? Il rêve »