PSG : Mbappé dans l’histoire ? Une star lâche une grande annonce

Benjamin Labrousse

Faisant assurément partie des meilleurs joueurs du monde, Kylian Mbappé n’a encore jamais remporté le Ballon d’Or. 3ème lors de la dernière édition, son meilleur classement, la star du PSG fait office de favori aux côtés d’un certain Jude Bellingham pour le prochain trophée. Robert Lewandowski a d’ailleurs révélé ce dimanche que le Français et l’Anglais étaient seuls en tête de son classement.

A seulement 25 ans, Kylian Mbappé fait partie de l’élite du football mondial. Vainqueur d’une Coupe du monde à 19 ans, désigné capitaine de l’équipe de France à 24 ans, et devenu meilleur buteur de l’histoire du PSG en mars 2023, le prodige de Bondy ne cesse d’impressionner. Néanmoins, certains récompenses manquent encore à Mbappé, comme c’est le cas du Ballon d’Or.

« Je pense qu’il obtiendra enfin le Ballon d’Or s’il rejoint le Real »

4ème en 2018, puis 3ème en 2023, Kylian Mbappé court encore après le précieux Graal. Pour la légende Ronaldo, le Français sera assurément vainqueur du Ballon d’Or en quittant le PSG pour le Real Madrid : « Je pense que c’est un très bon choix pour lui s’il rejoint Madrid. Je pense qu’il obtiendra enfin le Ballon d’Or s’il rejoint le Real. Bien sûr, à Madrid, il aura une équipe qui le soutiendra dans chaque décision qu’il prendra. Il aura une équipe pour le soutenir sur le terrain et en dehors du terrain également. Ils le protégeront » , déclarait ainsi le Brésilien en mars dernier.

« Kylian Mbappé et Jude Bellingham sont pour moi les joueurs les plus remarquables du monde »