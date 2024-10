PSG - Mbappé : «C'est laid», Luis Enrique se fait dézinguer en Espagne

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce lundi, Movistar a sorti un nouvel épisode de son documentaire consacré à Luis Enrique. Suivi la saison dernière, l'entraîneur du PSG avait notamment été filmé en train de tenir un discours très musclé à l'égard de Kylian Mbappé. Une séquence qui fait beaucoup parler en Espagne actuellement et voilà que cela vaut à Luis Enrique des critiques.

Au coeur d'un documentaire de la Movistar, Luis Enrique se dévoile en tant qu'entraîneur et comme homme. Suivi la saison dernière du côté du PSG, l'Espagnol a été filmé dans toutes les situations, mais quand il n'a pas hésité à hausser le ton face à ses joueurs. Ça a notamment été le cas face à Kylian Mbappé, de quoi quelque peu faire halluciner en Espagne.

Vente OM : L’Arabie Saoudite va sauver la Ligue 1 avec le PSG ? https://t.co/DMPStTSdlO pic.twitter.com/d8VJXRphJR — le10sport (@le10sport) October 8, 2024

« Les choses n'ont pas besoin de sortir »

Et c'est Guti, ancien joueur du Real Madrid, qui n'a pas apprécié voir ces images de Luis Enrique reprendre de volée Kylian Mbappé. Sur le plateau d'El Chiringuito, il a ainsi confié : « Je pourrais apprécier ça mais… Les choses n'ont pas besoin de sortir. Je ne sais pas, c’est comme si tu le rabaissais d’une certaine manière. Vous pouvez le lui dire en privé ».

« Le diffuser me semble une erreur »

« Lors d’une discussion avec un joueur, vous pouvez parler de cette manière en tant qu’entraîneur, que ce soit avec Kylian ou un autre joueur, c’est ok. Mais l’évoquer dans un documentaire me semble moche. Je pense que c’est laid. C’est une bonne chose que vous puissiez leur dire cela, parce qu'en fin de compte, c'est vrai. Il ne suffit pas d'attaquer, il ne suffit pas de marquer des buts... mais le diffuser me semble une erreur. Si j'étais Kylian, je ne les aurais pas laissés le sortir », a poursuivi Guti, qui aurait donc demandé à ce que ces images soient retirées s'il était à la place du joueur du Real Madrid et de l'équipe de France.