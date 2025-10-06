PSG : Mbappé annonce une folie avec ce phénomène !

Amadou Diawara

Ce dimanche soir, le PSG de Luis Enrique a affronté le LOSC au stade Pierre Mauroy. A cause d'Ethan Mbappé, buteur en fin de match, le club de la capitale n'est revenu de Lille qu'avec un seul point. Aux anges, Kylian Mbappé s'est totalement enflammé pour la performance de son petit frère.

Pour le compte de la septième journée de Ligue 1, le PSG s'est frotté au LOSC au stade Pierre Mauroy. Malheureusement pour les hommes de Luis Enrique, ils n'ont empoché qu'un seul point à Lille ce samedi.

Ethan Mbappé a marqué contre le PSG Sur coup franc direct, Nuno Mendes a ouvert le score, avant qu'Ethan Mbappé n'inscrive le but de l'égalisation, et ce, seulement quelques minutes après son entrée en jeu. Après le résultat nul entre le LOSC et le PSG, Kylian Mbappé a fait part de son immense bonheur d'avoir vu son frère marquer.