PSG : Mauricio Pochettino ouvre la porte à un grand changement !

Publié le 23 octobre 2021 à 19h45 par La rédaction

Alors que beaucoup d’observateurs aimeraient voir un système à trois défenseurs au PSG, Mauricio Pochettino a ouvert la porte à cette idée ce samedi.

Depuis le début de saison, Mauricio Pochettino subit quelques critiques de la part des observateurs du PSG. En effet, ces derniers lui reprochent de ne pas réussir à développer un réel collectif dans le jeu dans son équipe, celle-ci ne s’appuyant que sur des individualités. Ainsi, pour beaucoup, Paris gagne parce que ses individualités sont excellentes, et non grâce à une force collective. En ce sens, certains estiment que Mauricio Pochettino devrait notamment revoir son système de jeu en passant son équipe dans un dispositif à trois défenseurs, ce qui permettrait d’utiliser Achraf Hakimi et Nuno Mendes dans un registre de pistons qui leur conviendrait à merveille vu leurs qualités.

« On doit s'adapter aux qualités de nos joueurs »