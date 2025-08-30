PSG - Marquinhos : Le coup de tonnerre balancé en direct !

Cet été, le PSG a déboursé 66M€ pour s'offrir Illia Zabarnyi. Et si pour le moment l'Ukrainien est toujours derrière Marquinhos dans la hiérarchie et l'esprit de Luis Enrique, cela pourrait rapidement changer. En effet, comme l'a annoncé Loïc Tanzi, le statut du Brésilien pourrait prochainement évoluer et sa place être sur le banc des remplaçants.
Capitaine du PSG, Marquinhos reste encore aujourd'hui le taulier du club de la capitale. Mais voilà qu'il y a une nouvelle donnée à prendre en compte dans l'équation. En effet, cet été, Paris a recruté Illia Zabarnyi pour venir concurrencer le Brésilien. Alors que Marquinhos reste aujourd'hui le titulaire de Luis Enrique, ça pourrait prochainement changer au PSG.
Le mercato bouleverse la hiérarchie au PSG
Sur le plateau de L'Equipe de Greg, Loïc Tanzi a évoqué les changements au PSG sur ce mercato. Dans un premier temps, le journaliste a confié : « Luis Enrique voulait un gardien qui jouait plus haut, qui sous pression pouvait relancer le ballon plus calmement que ne le faisait Donnarumma. C’est un premier changement majeur ».
« Tout doucement il va envoyer Marquinhos sur le banc de touche »
C'est ensuite qu'il a fait savoir sur Marquinhos et Illia Zabarnyi au PSG : « Je pense que Zabarnyi s’en est déjà un deuxième. Parce que tout doucement il va envoyer Marquinhos sur le banc de touche. Il a un jeu un peu différent de Marquinhos, notamment sur la gestion de la profondeur ».