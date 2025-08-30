PSG - Marquinhos : Le coup de tonnerre balancé en direct !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, le PSG a déboursé 66M€ pour s'offrir Illia Zabarnyi. Et si pour le moment l'Ukrainien est toujours derrière Marquinhos dans la hiérarchie et l'esprit de Luis Enrique, cela pourrait rapidement changer. En effet, comme l'a annoncé Loïc Tanzi, le statut du Brésilien pourrait prochainement évoluer et sa place être sur le banc des remplaçants.

Capitaine du PSG, Marquinhos reste encore aujourd'hui le taulier du club de la capitale. Mais voilà qu'il y a une nouvelle donnée à prendre en compte dans l'équation. En effet, cet été, Paris a recruté Illia Zabarnyi pour venir concurrencer le Brésilien. Alors que Marquinhos reste aujourd'hui le titulaire de Luis Enrique, ça pourrait prochainement changer au PSG.

Le mercato bouleverse la hiérarchie au PSG Sur le plateau de L'Equipe de Greg, Loïc Tanzi a évoqué les changements au PSG sur ce mercato. Dans un premier temps, le journaliste a confié : « Luis Enrique voulait un gardien qui jouait plus haut, qui sous pression pouvait relancer le ballon plus calmement que ne le faisait Donnarumma. C’est un premier changement majeur ».