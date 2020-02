Foot - PSG

PSG : Marquinhos interpelle Thomas Tuchel pour Dortmund !

Publié le 15 février 2020 à 21h15 par Th.B.

Touché à la cuisse, Marquinhos n’avait plus porté la tunique du PSG depuis fin janvier. Avec seulement 45 minutes à son actif face à Amiens ce samedi (4-4), le Brésilien a fait passer un message à Thomas Tuchel en marge du 1/8ème de finale aller de Ligue des champions face au Borussia Dortmund.

À l’occasion de la rencontre de Coupe de la Ligue opposant le Stade de Reims au PSG le 22 janvier dernier (3-0), Marquinhos se claquait à la cuisse. Depuis, le défenseur/milieu de terrain du PSG était en convalescence et n’a effectué son grand retour que ce samedi lors du match fou entre Amiens et le PSG au stade de la Licorne (4-4). Le Brésilien est entré à la mi-temps en remplaçant Thiago Silva et n’a disputé que 45 minutes lors des trois dernières semaines. Trop peu pour la confrontation face au Borussia Dortmund mardi pour le compte du 1/8ème de finale aller de Ligue des champions ? Ce n’est pas de l’avis de Marquinhos.

« J'ai encore deux ou trois jours pour bien travailler et ça va être le choix du coach ensuite »