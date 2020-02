Foot - PSG

PSG : La réaction de Tuchel après le match nul contre Amiens !

Publié le 15 février 2020 à 20h20 par J.-G.D.

Invité à se confier sur le score de parité entre le PSG et Amiens ce samedi (4-4), Thomas Tuchel pointe un manque de concentration de la part de ses joueurs.