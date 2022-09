Foot - PSG

Marquinhos envoie un message avant le choc en Ligue des champions

Publié le 4 septembre 2022 à 10h30 par Hugo Chirossel

Avant de recevoir la Juventus mardi pour le début de la Ligue des champions, le PSG s’est imposé samedi soir face à Nantes (0-3). Les Parisiens sont toujours invaincus, avec cinq victoires en six matchs depuis le début de la saison. Pour Marquinhos, lui et ses coéquipiers sont prêts à affronter les Bianconeri, même s’il ne les prend pas à la légère.

Cinq victoires en six matchs. Tout comme l’OM, le PSG compte 16 points en six journées de championnat, après sa victoire sur la pelouse de Nantes samedi soir (0-3). Seul ombre au tableau pour les Parisiens, la blessure de Vitinha qui pourrait manquer le prochain rendez-vous face à la Juventus mardi soir. À l’issue de la rencontre, Christophe Galtier a confié que le Portugais avait « pris un gros coup sur la rotule, il n'y a pas de torsion, pas de risque ligamentaire, on verra s'il y a un hématome. La Juve arrive rapidement... on va faire en sorte de bien le rétablir, on va voir ses sensations. Autrement, on fera avec quelqu'un d'autre . »

Neymar sur le banc, Galtier assume

Pour préparer au mieux la réception de la Juventus, l’entraîneur du PSG avait d’ailleurs fait des choix forts. Pas de trio Messi-Neymar-Mbappé samedi soir à Nantes, le Brésilien ayant été laissé sur le banc. Il est entré en jeu à la 63e minute, en remplacement de Kylian Mbappé, une décision assumée par Christophe Galtier : « c'est toujours le risque de casser une dynamique si le joueur n'accepte pas la décision. J'ai eu une discussion avec lui vendredi. Il était déjà sorti à Toulouse avec de la fatigue et des coups reçus. J'ai pris la décision et il l'a bien acceptée », a-t-il confié après la rencontre.

«Il faut assurer en Ligue des champions et faire un super match à la maison»

Le PSG se présentera avec le plein de confiance pour défier la Juventus. D'après Marquinhos, les Parisiens sont prêts pour les échéances à venir. « L'équipe a fait un bon chemin jusqu’à présent. On est prêt. On a fait une très bonne préparation, des bons matchs, on a gagné. Cela fait deux fois qu’on fait des clean sheets. On a fait des bonnes performances lors de deux matchs à l’extérieur. C’est la meilleure des préparations. En Ligue des champions, le contexte est toujours différent. Ce sont des matchs à part. On a fait une bonne préparation, maintenant il faut assurer en Ligue des champions et faire un super match à la maison », a déclaré le capitaine parisien, rapporte RMC Sport .

