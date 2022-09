Foot - PSG

Le PSG perd un joueur à quelques jours d’affronter la Juventus

Publié le 3 septembre 2022 à 23h15 par La rédaction mis à jour le 3 septembre 2022 à 23h19

Alors que le PSG affrontait ce samedi soir le FC Nantes, Vitinha est sorti sur blessure lors de la première période. Une tâche dans la victoire parisienne, alors que l'équipe affrontera ce mardi la Juventus dans le cadre de la première journée de la Ligue des Champions.

Alors que le PSG s’est imposé 3-0 sur la pelouse du FC Nantes, le Paris Saint-Germain a perdu un joueur important durant la rencontre, à seulement quelques jours du premier match de Ligue des Champions.

PSG : Poussé vers la sortie, Icardi se retrouve au centre d’une nouvelle polémique https://t.co/WZbFzFKXcv pic.twitter.com/8liHgwT705 — le10sport (@le10sport) September 3, 2022

Vitinha sort sur blessure

Grosse inquiétude du côté du PSG. Sorti sur blessure durant la première période, Vitinha a pris les crampons de Fabio sur le genou gauche et le Parisien a dû quitter le terrain prématurément. Alors qu’il a été touché au genou gauche, ce serait au droit qu’il souffrirait comme il le montrait juste avant de sortir.

« On va faire en sorte de bien le rétablir, on va voir ses sensations. Autrement, on fera avec quelqu'un d'autre »