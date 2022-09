Foot - PSG

L’étonnant message de la Juventus avant la Ligue des Champions

Publié le 3 septembre 2022 à 22h10 par La rédaction

Premier adversaire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, la Juventus ne va pas très bien. Les Bianconeri ont en effet enchainé un deuxième match nul heureux face à la Fiorentina ce dimanche (1-1) et Massimiliano Allegri ne semble pas vraiment compter sur la rencontre face au PSG pour relancer son équipe.

Les grandes soirées européennes sont de retour et comme chaque saison, le PSG va tenter de décrocher la première Ligue des Champions de son histoire. Cela commencera le 6 septembre, par la réception de la Juventus de Dušan Vlahović au Parc des Princes.

« Le PSG ? Ce n’est pas une rencontre importante »

Avant ce grand rendez-vous, Massimiliano Allegri a fait une sortie assez étonnante concernant le PSG. « On va voir ce qui se passera dans trois jours, mais ce n’est pas une rencontre importante. Celle vraiment importante sera face à Benfica à la maison » a déclaré le coach de la Juve, au micro de Sky Sport Italia . « Nous allons la préparer comme il faut, mais pour nous celles contre Benfica et le Maccabi Haifa seront plus importantes ».

