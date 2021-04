Foot - PSG

PSG : Marco Verratti s’enflamme avant Manchester City !

Publié le 24 avril 2021 à 21h05 par La rédaction

Marco Verratti a pris la parole après la victoire du PSG sur la pelouse de Metz qui permet au club de provisoirement prendre la première place de Ligue 1. Et le milieu de terrain parisien s’est par la suite confié sur le choc face à Manchester City.