Foot - PSG

PSG - Malaise : Une guerre bientôt déclarée en interne ?

Publié le 14 septembre 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Avec le recrutement de Gianluigi Donnarumma durant le mercato estival, le PSG s’est offert un outsider de premier choix après Keylor Navas au poste de gardien. Mais cette situation indécise pourrait également créer des tensions dans le vestiaire…

« Il y a toujours de la concurrence dans les grandes équipes, il n’y aura aucun problème. C’est une personne exceptionnelle, on est amis, il n’y aura aucun problème », lâchait Gianluigi Donnarumma fin août au micro du Canal Football Club, assurant donc qu’il n’y aurait aucun souci avec Keylor Navas dans leur concurrence de luxe au PSG. Pourtant, à en croire les dernières révélations, le gardien costaricien verrait d’un très mauvais œil l’arrivée de l’international italien et craindrait pour son statut de numéro un au PSG. Ce qui pourrait entraîner un vrai risque en interne…

Donnarumma-Navas, une entente pour combien de temps ?

En effet, L’Equipe a fait une révélation assez troublante lundi dans ses colonnes en assurant que le staff de Mauricio Pochettino n’avait pas encore statué sur une hiérarchie claire au PSG entre Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas. En clair, à tout moment dans la saison et même s’il semblait bien parti pour être titulaire cette saison, l’ancien portier du Real Madrid pourrait être obligé de laisser sa place à Donnarumma. Et des tensions pourraient alors logiquement apparaître en interne. Affaire à suivre…