PSG - Clash : Le PSG se fait dézinguer par l’entraîneur de Leipzig !

Publié le 13 septembre 2021 à 14h40 par La rédaction

Après un mercato XXL, le PSG vient une fois de plus de se faire accuser de non respect du fair-play financier. Cette fois-ci, c’est Jesse Marsch, l’entraîneur du RB Leipzig, qui est montré au créneau.