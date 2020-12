Foot - PSG

PSG - Malaise : Un retour précipité de Neymar ? La réponse !

Publié le 17 décembre 2020 à 19h15 par A.C.

Sorti sur blessure face à l’OL (0-1), Neymar pourrait être présent dès la prochaine journée, contre le LOSC. A moins que le PSG n’en décide autrement...

Ça ne va pas fort pour le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale réalise une des pires saisons de ces dernières années et pointe actuellement à la deuxième place de Ligue 1. Mais le PSG fait également face à une nouvelle blessure de Neymar. Blessée à la cheville, la star brésilienne est en effet sortie en pleurs et sur une civière face à l’OL, le 13 décembre dernier. Des images qui n'ont forcément pas poussé à l’optimisme pour Neymar, déjà en délicatesse avec la cheville par le passé.

Mieux vaut ne prendre aucun risque ?