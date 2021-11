Foot - PSG

PSG - Malaise : Ramos, blessure... Al-Khelaïfi aurait piqué une grosse colère en interne !

Publié le 10 novembre 2021 à 10h15 par A.M.

Alors qu'il n'a toujours pas disputé la moindre minute depuis le début de saison, Sergio Ramos attend patiemment son heure et Nasser Al-Khelaïfi commencerait à s'impatienter.

Arrivé libre cet été, Sergio Ramos n'a toujours pas porté le maillot du PSG. Une situation qui n'a cessé d'être commentée ces dernières semaines et qui a suscité l'inquiétude de nombreux observateurs. Toutefois, dans son traditionnel point médical, le club parisien assurait en effet la semaine dernière que « Sergio Ramos reprendra avec le groupe la semaine prochaine . » Une excellente nouvelle pour le défenseur espagnol qui va réjouir Nasser Al-Khelaïfi.

Al-Khelaïfi très remonté dans le feuilleton Ramos