PSG - Malaise : Pochettino prend position pour Sergio Ramos !

Publié le 18 septembre 2021 à 14h45 par H.G.

Alors que Sergio Ramos n’a toujours pas effectué ses débuts avec le PSG, Mauricio Pochettino ne cache pas être lui-aussi dans le flou quant à sa date de reprise.

Quand est-ce qu’interviendront les grands débuts de Sergio Ramos avec le PSG ? Pour l’heure, cette question demeure sans réponse. Arrivé cet été à Paris en paraphant un contrat de deux ans, l’international espagnol est freiné par des pépins physiques au mollet. De ce fait, l’ancien joueur du Real Madrid et du Séville FC n’a toujours pas disputé la moindre minute de jeu avec le club parisien. Et si Leonardo s’est voulu rassurant ce mercredi à son sujet à l’occasion d’un entretien accordé à Canal+ , Mauricio Pochettino ne cache pas être dans le flou quant à la date du retour de Sergio Ramos.

« Il n'y a pas de date spécifique »