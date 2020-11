Foot - PSG

PSG - Malaise : Pierre Ménès pousse un coup de gueule sur le calendrier !

Publié le 2 novembre 2020 à 7h15 par H.K.

Alors que le PSG a remporté la rencontre contre le FC Nantes assez largement (3-0), le club de la capitale a fini par perdre Moise Kean et Kylian Mbappé sur blessure. Et Pierre Ménès a décidé de pousser un coup de gueule…

Face au FC Nantes ce samedi 31 octobre, le PSG a fini par venir à bout des Nantais après une première période poussive en s'imposant 3-0 grâce à des buts d’Ander Herrera, Kylian Mbappé et Pablo Sarabia. Cependant, malgré ce succès, la rencontre s’est terminée en demi-teinte, puisque 2 joueurs sont sortis sur blessure, à savoir Mbappé et Moise Kean. Des pertes qui surviennent à un très mauvais moment, alors que le PSG s’apprête à disputer plusieurs rencontres très importantes. Et Pierre Ménès a tenu à pousser un coup de gueule sur le calendrier et les compétitions internationales…

« Encore une fois, c’est suicidaire dans cette période »