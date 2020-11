Foot - PSG

PSG - Malaise : Thomas Tuchel se fait tailler par... Christian Gourcuff !

Publié le 2 novembre 2020 à 0h45 par A.M.

Après la défaite contre le PSG (0-3), Christian Gourcuff s'est présenté en conférence de presse et en a profité pour glisser un petit tacle concernant le jeu proposé par les Parisiens.

Contre le FC Nantes, le Paris Saint-Germain a connu un match mitigé. Durant la première période, les Parisiens ont été mis en danger et sans la maladresse des attaquants nantais, le PSG aurait été mené au score à la mi-temps. Heureux de rentrer aux vestiaires sans avoir encaissé de but, le club de la capitale a finalement fait la différence dès le début de la seconde période grâce à un but d'Ander Herrera avant de finalement l'emporter assez finalement (3-0). Mais à l'issue de la rencontre, Christian Gourcuff a affiché sa frustration, se permettant même un petit tacle au jeu proposé par Thomas Tuchel.

«C’était un jeu un peu stéréotypé»