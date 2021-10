Foot - PSG

PSG - Malaise : Neymar reçoit des messages forts avant le choc contre l'OM !

Publié le 24 octobre 2021 à 15h30 par Hadrien Grenier

Alors qu’il sera bien présent contre l’Olympique de Marseille ce dimanche soir, Neymar a pu compter sur des messages de soutien de la part de ses coéquipiers au moment où il traverse une période plutôt délicate.

Touché aux adducteurs à son retour du Brésil, Neymar a du déclarer forfait pour le match de Ligue des champions contre le RB Leipzig ce mardi (victoire 3-2 des Parisiens). Mais fort heureusement, cette absence n’a été que de courte durée. En effet, l’international brésilien du PSG est déjà de retour puisqu’il est bien présent dans le groupe qui se rend à Marseille ce dimanche pour le premier Classique de la saison comptant pour la onzième journée de Ligue 1. L’occasion pour lui de remettre les pendules à l’heure après un début de saison au cours duquel il subit beaucoup de critiques qui pointent du doigt le fait qu’il est moins en forme physiquement que par le passé, chose qui se ressent dans son jeu qui devient moins explosif. En outre, le fait qu’il explique à DAZN que la Coupe du monde 2022 pourrait être sa dernière avec le Brésil a suscité l’incompréhension de plusieurs observateurs.

« Les cracks sont toujours plus visés que les autres »