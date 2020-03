Foot - PSG

PSG - Malaise : Messi, Ronaldo... Quand Neymar se fait recadrer !

Publié le 22 mars 2020 à 1h15 par B.C.

Proche de Neymar, Pelé n'a pas hésité à lancer un avertissement à l'attaquant du PSG, en le comparant notamment à Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Recruté à l'été 2017 par le PSG, Neymar est loin de faire l'unanimité dans la capitale. En effet, le club de la capitale comptait sur le Brésilien pour passer un cap en Ligue des Champions, ce que l'ancien joueur du Barça n'a pas réussi à faire. Blessé à plusieurs reprises, Neymar s'est surtout fait remarquer pour son comportement et son attitude qui déplaît souvent en interne. Alors qu'il reste comparé à Lionel Messi et Cristiano Ronaldo grâce à son talent sur le terrain, Neymar a reçu un avertissement de la part de Pelé, estimant qu'il y a encore une différence entre la star du PSG et les deux monstres du Barça et de la Juventus.

« Il attire le désordre »