Foot - PSG

PSG - Malaise : Marquinhos pousse un énorme coup de gueule !

Publié le 22 février 2021 à 9h45 par H.G.

Alors que le PSG s’est incliné 0-2 sur sa pelouse contre l’AS Monaco ce dimanche, Marquinhos n’a pas caché son agacement au sortir de cette rencontre.

Un seul point pris sur douze possibles contre l’AS Monaco, l’Olympique Lyonnais et Lille. Tel est le bilan comptable du PSG en Ligue 1 cette saison face aux autres prétendants au titre. De ce fait, Paris ne peut donc pas s’étonner de se retrouver seulement en troisième position du classement, à quatre unités du leader lillois. Pourtant, le club de la capitale était dernièrement revenu à un point des hommes entrainés par Christophe Galtier, mais sa défaite contre l’AS Monaco ce dimanche au Parc des Princes (0-2) en clôture de la 26e journée a de nouveau creusé l’écart. De quoi inquiéter le PSG dans la course au titre de champion de France, même si rien n’est joué pour l’heure.

« C'est inadmissible »