Foot - PSG

PSG - Malaise : Marco Verratti a enfin convaincu Daniel Riolo !

Publié le 19 février 2021 à 4h00 par A.M.

Très critique à l'égard de Marco Verratti, Daniel Riolo a toutefois largement apprécié la prestation de l'Italien contre le FC Barcelone.

Depuis l'arrivée de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG, Marco Verratti semble revigoré. L'international italien est repositionné plus haut sur le terrain, dans un rôle de numéro 10. Et en l'absence de Neymar, le natif de Pescara a pris le jeu à son compte contre le FC Barcelone mardi soir (4-1). Et Marco Verratti a d'ailleurs livré une prestation exceptionnelle, le tout sans prendre de carton jaune. Et même Daniel Riolo est convaincu par le nouveau Verratti !

Riolo encense Verratti