PSG - Malaise : L’intervention de Leonardo se précise après le clash Mbappe-Tuchel…

Publié le 3 février 2020 à 23h15 par B.C.

Alors que l’accrochage entre Kylian Mbappé et Thomas Tuchel fait tache dans la saison du PSG, Leonardo pourrait prendre la parole afin régler la situation.

C’est une image dont se serait bien passé le PSG samedi. Au moment de quitter la pelouse du Parc des Princes à l’heure de jeu face à Montpellier (5-0), Kylian Mbappé a clairement affiché son mécontentement et a refusé de s’expliquer avec Thomas Tuchel. Il n’en fallait pas plus pour créer une nouvelle polémique au PSG, et en Espagne, on assure déjà que cela serait une stratégie de Kylian Mbappé pour rejoindre le Real Madrid l’été prochain. Une situation loin d’être idéale à deux semaines du choc face au Borussia Dortmund, et Leonardo en aurait conscience.

Une prise de parole de Leonardo pour régler la polémique Mbappé/Tuchel ?