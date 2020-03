Foot - PSG

PSG - Malaise : Le magnifique message d’Edinson Cavani !

Publié le 24 mars 2020 à 3h45 par A.M.

De retour en Uruguay pendant le confinement imposé en France, Edinson Cavani n a profité pour faire passer un très beau message concernant la période actuelle.

A l'image de Thiago Silva ou encore Neymar, Edinson Cavani a fait le choix de retourner dans son pays natal durant la période de confinement liée à la pandémie de coronavirus qui frappe le monde et plus particulièrement l'Europe. Le meilleur buteur de l'histoire du PSG est donc en Uruguay dans la campagne près de Salto, la ville dans laquelle il est né, et en profite pour adresser un message très fort sur Instagram .

«On peut faire quelque chose contre tout ça»