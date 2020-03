Foot - PSG

PSG - Malaise : Tuchel reçoit un soutien de taille en interne !

Publié le 23 mars 2020 à 4h45 par A.M.

Vivement critiqué pour ses choix tactiques lors du huitième de finale aller contre le Borussia Dortmund, Thomas Tuchel reçoit le soutien d'Ander Herrera.

A l'occasion du déplacement à Dortmund lors du huitième de finale aller de la Ligue des Champions, Thomas Tuchel a pris tout le monde de court en alignant un 3-5-2 sans Mauro Icardi ni Edinson Cavani, mais avec Kylian Mbappé en pointe. Un choix qui n'a pas porté ses fruits puisque le PSG, largement dominé, s'est incliné (1-2). Par conséquent, le technicien allemand n'a pas manqué d'être critiqué, mais Ander Herrera défend son entraîneur.

Herrera monte au créneau pour Tuchel