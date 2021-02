Foot - PSG

PSG - Malaise : Ibrahimovic, critiques… L’énorme révélation sur cette crainte de Neymar…

Publié le 7 février 2021 à 20h45 par Th.B.

Occasionnellement pointé du doigt pour le fait qu’il ne s’exprime pas aux médias en français contrairement à son capitaine et compatriote Marquinhos, Neymar ne voudrait pas qu’on le raille pour ses lacunes, à l’instar de Zlatan Ibrahimovic avant lui au PSG.

Arrivé à l’été 2017 au PSG, Neymar ne s’exprime jamais en français lorsqu’il est confronté aux médias du club ou à d’autres. Contrairement à ses compatriotes Thiago Silva et à Marquinhos, l’international brésilien ne manie pas la langue de Molière, ou du moins pas comme il l’espérerait. Selon Isabela Pagliari, journaliste pour Esporte Interativo , Neymar se protégerait des critiques et des mauvaises blagues sensiblement comme Zlatan Ibrahomovic avant lui.

« C’est un peu comme avec Ibrahimovic, il ne se sent pas à l’aise de le parler mal »