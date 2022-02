Foot - PSG

PSG - Malaise : Galtier prend position sur la polémique Xavi Simons !

Publié le 2 février 2022 à 4h15 par A.M.

Alors que Xavi Simons a raté son tir-au-but qui a coûté la qualification au PSG contre l'OGC Nice en Coupe de France, Christophe Galtier a défendu le jeune parisien.

Entré en jeu contre l'OGC Nice, Xavi Simons a manqué son tir-au-but qui a coûté la qualification au PSG, éliminé en huitième de finale de la Coupe de France. Après le match, Mauricio Pochettino a assuré que ce n'était pas son choix : « Nous avons pris la décision liée aux cinq premiers tireurs, qui étaient Leo, Kylian, Paredes, Julian et Marco. Nous pensions que nous pouvions gagner avec ces cinq-là, mais pour les autres, cela dépendait de comment les joueurs se sentaient. Ils prenaient les places qui leur convenaient. Xavi n’était pas mon choix . » De son côté, Christophe Galtier a défendu le jeune parisien.

Galtier défend Xavi Simons