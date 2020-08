Foot - PSG

PSG - Malaise : Edinson Cavani reçoit un soutien de taille !

Publié le 19 août 2020 à 3h30 par A.M.

Alors qu'Edinson Cavani s'est agacé de ne pas apparaître sur la photo célébrant le 50 ans du PSG, Luis Fernandez comprend la frustration du Matador.

Absent de la photo officielle à l'occasion des 50 ans du Paris Saint-Germain, Edinson Cavani n'a pas manqué d'afficher sa frustration : « C'était une très belle étape. Ce furent sept années incroyables. Il est normal que certains soient dérangés par la photo, mais c'est à ce moment-là que vous réalisez comment ils les gèrent. Cela fait partie de la vie. C’est choquant, mais ce sont des choses qui arrivent ». Autre grand absent de cette photo, Luis Fernandez n'a pas hésiter à soutenir le Matador .

Fernandez défend Cavani