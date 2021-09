Foot - PSG

PSG - Malaise : Donnarumma, Navas... L'étonnant constat de Sergio Rico !

Publié le 22 septembre 2021 à 3h45 par A.M.

Malgré sa rétrogradation dans la hiérarchie des gardiens de but, Sergio Rico se montre assez satisfait de l'ambiance qu'il règne entre les portiers.

Cet été, Sergio Rico a été l'une des principales victimes du recrutement XXL du PSG. Et pour cause, le portier espagnol est passé de doublure de Keylor Navas à numéro 4 dans la hiérarchie des gardiens. En effet, en plus de l'arrivée de Gianluigi Donnarumma, Sergio Rico a été contraint de céder sa place sur la liste des joueurs inscrits pour disputer la Ligue des Champions à Alexandre Letellier, formé au PSG. Cependant, l'ancien gardien du Séville FC assure que la concurrence est saine.

Rico juge la concurrence