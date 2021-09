Foot - PSG

PSG - Malaise : Débuts imminents pour Sergio Ramos avec Paris ? La réponse !

Publié le 20 septembre 2021 à 22h10 par H.G.

Alors qu’il n’a toujours pas effectué ses premiers pas avec le PSG, Sergio Ramos ne devrait pas non plus le faire ce mercredi contre le FC Metz.

Arrivé cet été au PSG, Sergio Ramos espérait sans doute commencer le plus sa saison avec le club de la capitale. Seulement voilà, pour l’instant, l’international espagnol est la touche. En effet, il fait malheureusement face à des soucis au mollets qui l’ont retardé dans sa préparation et sa montée en puissance. En conséquence, le natif de Camas n’a pas disputé la moindre minute de jeu sous les couleurs parisiennes pour l’instant. Et cela ne devrait pas non plus se produire ce mercredi à Metz…

Sergio Ramos poursuit son travail de remise en forme