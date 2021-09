Foot - PSG

PSG - Polémique : Penalty, OL... Riolo assure la défense de Neymar !

Publié le 21 septembre 2021 à 23h45 par La rédaction

Après le penalty sifflé en faveur du PSG, une polémique a vu le jour et beaucoup estiment que l’arbitre n’aurait pas dû accorder cette faute sur Neymar. Daniel Riolo pense quant à lui que le joueur du PSG a très bien joué le coup.

L’action était litigieuse et n’a toujours pas fini de faire parler. Lors de la rencontre entre le PSG et l’OL, un contact mettant aux prises Neymar et Malo Gusto a conduit Clément Turpin a désigner le point de pénalty. Or, il semblerait que le Brésilien commet la première faute sur le jeune Lyonnais. Résultat : le penalty a été transformé par le numéro 10 du PSG. Et les Parisiens se sont finalement imposés (2-1).

« Ce n’est pas une erreur »