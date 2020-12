Foot - PSG

PSG - Malaise : Après Neymar, un nouveau coup dur avec Kylian Mbappé ?

Publié le 19 décembre 2020 à 21h45 par B.C.

Alors que le PSG devra finir l’année sans Neymar, Thomas Tuchel pourrait également être dans l’obligation de se passer des services de Kylian Mbappé, toujours mal en point physiquement.

Dimanche dernier, Thomas Tuchel avait surpris en se passant des services de Kylian Mbappé face à l’OL. L’international français avait débuté la rencontre sur le banc avant d’entrer en jeu durant la seconde période. « C'était la recommandation claire du staff médical. Il ne pouvait pas jouer plus de 25 minutes et il a joué 30 minutes, ce qui est déjà trop », avait confié Tuchel après la rencontre, ajoutant que Kylian Mbappé était « dans une zone rouge et qu'il risquait une blessure . » Alors que Neymar a été touché à la cheville gauche et qu'il ne reviendra pas avant le mois de janvier, Kylian Mbappé est très attendu avant le choc face au LOSC, leader de Ligue 1, mais un nouveau problème pourrait se poser…

Mbappé n’est toujours pas rétabli