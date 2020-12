Foot - PSG

PSG - Malaise : De moins en moins de doutes pour Neymar ?

Publié le 18 décembre 2020 à 19h45 par A.C.

Sorti sur blessure face à l’OL (0-1), Neymar devrait être absent une quinzaine de jours. Pourtant, Thomas Tuchel a expliqué que sa star pourrait être de retour face au LOSC.

Lorsqu’il a quitté le terrain sur civière, les vieux fantômes ont réapparu. La cheville de Neymar est en effet un sujet délicat au Paris Saint-Germain. La star brésilienne a déjà eu des problèmes par le passé, comme lors des huitièmes de finale de Ligue des Champions en 2019, face à Manchester United. Le PSG a rapidement communiqué, expliquant que la blessure de Neymar était bénigne et avançant donc une durée d’absence d’une quinzaine de jours. Pourtant, Thomas Tuchel a pris tout le monde de court, puisqu’il a évoqué la possibilité de voir Neymar jouer contre le LOSC, soit une semaine seulement après sa blessure.

Neymar ne devrait à priori pas être là face au LOSC, mais...