PSG : Luis Enrique «violent», le gros coup de gueule de Riolo !

En décidant de ne pas le convoquer pour la Supercoupe d’Europe face à Tottenham ce mercredi soir, Luis Enrique a envoyé un message très clair à Gianluigi Donnarumma : ce dernier ne fait plus partie de ses plans. Avec l’arrivée de Lucas Chevalier au PSG, l’Italien va devoir se trouver un nouveau point de chute alors que du côté de Daniel Riolo, on trouve la gestion du gardien violente.
La fin semble bel et bien actée entre le PSG et Gianluigi Donnarumma. Longtemps critiqué pour ses erreurs à Paris, le portier italien a finalement réussi à gagner le respect des supporters lors de la saison passée. Héroïque en Ligue des Champions, l’Italien aura été l’un des grands piliers parisiens vers le sacre européen de la saison passée. Mais d’ici les prochains jours, le numéro 99 pourrait dire adieu au PSG. En effet, avec l’arrivée de Lucas Chevalier à Paris, Luis Enrique ne semble plus du tout compter sur lui.
Donnarumma : Un cas compliqué pour le PSG
L’entraîneur espagnol n’a même pas pris la peine de l’inclure dans le groupe du PSG pour le déplacement à Udine en marge de la Supercoupe d’Europe. Un moyen de clairement acter la rupture entre les deux camps. Désormais, deux options se présentent pour Donnarumma : ce dernier pourrait quitter le PSG dès cet été en laissant ainsi une indemnité au club parisien. Mais l’Italien pourrait également décider de rester à Paris pour sa dernière année de contrat et quitter le club libre l’été prochain…
« Le traitement de Donnarumma est violent ! »
Quoi qu’il en soit, la gestion de Gianluigi Donnarumma par le PSG ne laisse pas de marbre Daniel Riolo. Sur X, l’éditorialiste a critiqué cette dernière : « Ok l’affect n’existe plus dans le foot et quand on gagne on a raison. Mais on a le droit de penser que le traitement de Donnarumma est violent ! C’est même assez fou. Comment les autres vivent ça ? Ce sont pas des machines. Un pote à eux écarté comme un vaurien... », confie ainsi Riolo.