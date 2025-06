PSG : Luis Enrique se déplace, renforts en vue ?

Le PSG, version Luis Enrique. La formation des U19 s’est adaptée au style de jeu prôné par l’entraîneur espagnol, afin de faciliter l’intégration des jeunes en cas de promotion en équipe première. Très impliqué, le coach parisien assiste d’ailleurs régulièrement aux matchs de la jeunesse rouge et bleu. Récemment sacré champion de France avec les Espoirs, Thomas Leyssales a évoqué ce rapprochement entre les deux étages du club.

Le grand projet de Luis Enrique

« On a eu la chance d’être reçu par Luis Enrique et son staff il y a quelques mois pour nous expliquer leurs principes, leur manière de fonctionner. On essaie de se rapprocher au maximum de la philosophie qu’il y a chez les pros. C’est primordial pour les jeunes d’avoir déjà des repères et des principes acquis. Il faut qu’on continue à le développer dans les saisons futures. C’est intéressant à la fois pour les joueurs et pour nous les formateurs. Il y a plus de proximité avec les pros et, pour le développement de nos joueurs, c’est forcément mieux » a lâché Leyssales au cours d’un entretien accordé au Parisien.