Prêt à soufrir, l'avertissement lancé au PSG !

Plus que quelques heures avant l'entrée en lice du PSG à la Coupe du monde des clubs. Le club de la capitale va débuter ce dimanche avec un choc face à l'Atlético de Madrid. Tout juste vainqueurs de la Ligue des Champions, les joueurs de Luis Enrique auront face à eux des Colchoneros déterminés à aller chercher la victoire.

« Nous allons nous battre »

Avant ce match entre le PSG et l'Atlético de Madrid, Robin Le Normand a pris la parole pour évoquer ce premier rendez-vous du Mondial des clubs. Dans des propos rapportés par AS, le défenseur des Colchoneros a fait savoir : « Tout le monde est à un très haut niveau et nous voulons donner les meilleures sensations. Chaque match est différent, nous connaissons la qualité du PSG, ils l'ont montré cette saison, mais nous affrontons n'importe qui et nous allons nous battre. Ça fait partie de notre sang, de notre jeu, nous souffrons, mais nous savons le faire ».