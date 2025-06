PSG : Luis Enrique provoque un clash en plein direct !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En menant le PSG vers la victoire finale en Ligue des champions, Luis Enrique a totalement fait taire les critiques qui pleuvaient sur lui il y a encore quelques mois. L'entraîneur espagnol avait un projet en tête et il a réussi à le mettre en place avec succès. Son cas divisait tout le monde au début, à tel point que Jérôme Rothen et Emmanuel Petit ont encore débattu en direct.

Depuis son arrivée au PSG, Luis Enrique est loin de faire l'unanimité auprès des observateurs et des supporters. L'entraîneur espagnol a souvent été au centre des débats sur RMC et ces dernières semaines, les médias ont reconnu qu'il avait la solution pour mener le PSG vers le sacre en Ligue des champions. « Il y a des joueurs qui ont progressé, pourtant au début, personne n’y croyait. Luis Enrique, il s’est fait dézinguer depuis qu’il est arrivé. Là aujourd’hui les gens sont obligés de retourner leur veste et de dire qu’il a fait un travail remarquable » rappelle d'abord Jérôme Rothen dans son émission Rothen s'enflamme avant d'être en plein cœur d'un clash avec Emmanuel Petit.

Luis Enrique a eu du mal à convaincre Malgré son palmarès, Luis Enrique a dû faire ses preuves à Paris et pour certains, cela a mis pas mal de temps. « Mais arrête de parler comme ça ! Il s’est pas fait dézinguer, c’est juste que sur les six premiers mois, sur le terrain, c’était incohérent. On te critique quand t’es critiquable, arrête de dire que les gens ont retourné leur veste dans la mesure où, sur les premiers mois, où toi, t’es dans une secte à fond derrière le PSG » répond Emmanuel Petit. « Tu te sens visé ! » ajoute alors Rothen. « Je me sens visé. Mais moi je l’ai critiqué parce que ce que je voyais c’était pas bon » assure l'ancien champion du monde.