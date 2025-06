Ousmane Dembélé : La «catastrophe» avec le PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le PSG tient sa Ligue des champions, surclassant l’Inter Milan en finale (5-0). La route vers le sacre ne fut pas simple, et le tournant crucial eut lieu contre à Manchester City en janvier, rencontre durant laquelle les Parisiens étaient menés 2-0 avant de renverser la vapeur pour s'imposer 4-2. Ousmane Dembélé se souvient de ce moment.

Vainqueur de la Ligue des champions sur un score historique en finale face à l’Inter Milan (5-0), le PSG n’est pas passé loin de l’élimination dès la phase de ligue. Menés 2 à 0 par Manchester City le 22 janvier dernier dans un match décisif, les hommes de Luis Enrique l’avaient finalement emporté 4-2, de quoi véritablement lancer la saison parisienne. Un moment clé, reconnaît Ousmane Dembélé.

« Quand tu es mené 2-0 après presque une heure, c'est la catastrophe » « Depuis, on a gagné quasiment tous nos matches. Lorsqu'on affronte Manchester City, on était vingt-sixième au classement général de la Ligue des champions. On devait gagner. Quand tu es mené 2-0 après presque une heure, c'est la catastrophe », se souvient le numéro 10 du PSG, interrogé par France Football.