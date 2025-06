Hakimi – PSG : Le transfert réclamé en direct

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Vainqueur de la Ligue des champions depuis le 31 mai dernier, le PSG aborde sereinement cette période de mercato. Les cadres de l'effectif ont déjà été prolongés en début d'année. Par contre, le banc manque cruellement de profondeur selon l'avis du journaliste Walid Acherchour. Un arrière droit capable d'épauler Achraf Hakimi est réclamé.

Présent sur le plateau de Generation After sur RMC, Walid Acherchour a fait un point sur le mercato du PSG et sur les besoins de la formation. Si le onze de départ de Luis Enrique ne devrait pas connaître de grandes modifications durant l’été, ce ne devrait pas être le cas du banc. Plusieurs indésirables devraient être remplacés : « Par exemple, un Fabian Ruiz, j’écoute. Gonçalo Ramos aussi ». Et les secteurs visés sont nombreux.