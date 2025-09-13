PSG : Luis Enrique prend une décision de dernière minute !

Pierrick Levallet

Le PSG reprend du service. Après une trêve internationale qui a fait des dégâts et à l’approche des grandes échéances, le club de la capitale reçoit le RC Lens ce dimanche. Luis Enrique devrait donc ménager quelques-uns de ses cadres, mais n’aurait pas encore tranché. Le coach espagnol devrait prendre sa décision ce samedi matin.

Le PSG reprend du service ce dimanche. Le club de la capitale reçoit le RC Lens, tout en étant privé d’Ousmane Dembélé et Désiré Doué. Les deux attaquants se sont blessés avec l’équipe de France pendant la trêve internationale et vont donc être laissés au repos quelques semaines. Avec les grandes échéances qui approchent, Luis Enrique devrait chercher à ménager certains de ses cadres.

Luis Enrique va trancher pour son onze contre le RC Lens Comme le rapporte Le Parisien, le staff du PSG se montrerait particulièrement vigilant concernant la répartition du temps de jeu dans cette nouvelle saison à rallonge. Luis Enrique n’aurait pas encore tranché pour sa composition contre le RC Lens. L’entraîneur espagnol devrait néanmoins prendre une décision ce samedi matin, à l’issue du dernier entraînement.