PSG - Luis Enrique : L’énorme menace annoncée à l’étranger !

Axel Cornic

Après avoir repris la place de leader de Ligue 1 à l’Olympique de Marseille, le Paris Saint-Germain est de retour en Ligue des Champions, avec un choc très attendu. C’est en effet le Bayern Munich de Vincent Kompany qui se met en travers de la route des Champions d’Europe en titre.

En quelques mois, Luis Enrique a fait du PSG une véritable machine à gagner. De quoi susciter l’admiration, mais surtout l’envie des autres gros clubs européens de faire tomber le Paris qui survole son sujet en Ligue des Champions. Et c’est notamment le cas du prochain adversaire...

« Kompany a mis son équipe B face à Leverkusen pour privilégier la Ligue des Champions » Car ce mardi, le PSG se déplace sur la pelouse de l’autre surprise de cette saison, avec le Bayern Munich. Et Vincent Kompany semble avoir tout particulièrement préparé cette rencontre ! « Kompany a fait un coup de poker ce week-end. Il a mis son équipe B face à Leverkusen pour privilégier la Ligue des Champions » a expliqué Polo Breitner, dans l’After Foot.