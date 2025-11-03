Le PSG craque pour un joueur, sa mère n’est pas contente !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Passé par le centre de formation du Paris SG, Erwan Adonis s’est souvenu de ses premières aventures dans la capitale, et sa participation à plusieurs tournois internationaux dès son plus jeune âge. Le défenseur évoluant aujourd’hui à Strasbourg était logiquement excité par ces déplacements, un emballement que ne partageait pas forcément sa famille.

Désormais sous contrat avec Strasbourg, Erwan Adonis a débuté sa carrière en Île-de-France, en passant notamment par le centre de formation du PSG. Le défenseur de 19 ans s’est fait repérer du côté du Massy 91 FC, lui permettant de prendre part à plusieurs tournois avec le PSG à travers le monde. Une expérience excitante pour le jeune enfant qu’il était, un peu moins pour ses parents.

« C'était tout simplement incroyable ! » « C'est la cellule de recrutement du PSG dirigée par Pierre Reynaud qui est entrée en contact avec le club du Massy 91 FC où j'évoluais en U12. Paris m'a invité à participer à une série de tournois avant même de rejoindre officiellement le club. C'est ainsi que j'ai pris part avec les U12 au Tournoi Pauleta aux Açores, puis avec les U13 à des compétitions organisées en Pologne, au Brésil et aux Pays-Bas. C'était tout simplement incroyable ! C'était rare qu'un jeune de ma ville soit sollicité à ce point », se souvient l’ancien joueur du PSG, dans un entretien publié sur le site du club parisien.