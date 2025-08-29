PSG - Luis Enrique : Le règlement de comptes avec son ex !

Pierrick Levallet

Le PSG sait quels adversaires se dresseront sur sa route pour la première phase de la Ligue des champions 2025-2026. Le club de la capitale se déplacera notamment sur la pelouse du FC Barcelone. Luis Enrique retrouvera donc son ancien club, qui entendrait régler ses comptes avec son ex-entraîneur sur la plus grande scène européenne.

Le tirage de la Ligue des champions n’a pas vraiment souri au PSG ce jeudi soir. Le club de la capitale a droit à un groupe particulièrement relevé, avec le Bayern Munich, le Bayer Leverkusen, l’Atalanta, Tottenham, le Sporting, Newcastle et l’Athletic Bilbao. Mais c’est une autre affiche qui promet une rencontre particulièrement intéressante pour les Rouge-et-Bleu.

Luis Enrique retrouve le FC Barcelone... En effet, le PSG se déplacera également sur la pelouse du FC Barcelone lors de la première phase de la Ligue des champions 2025-2026. L’occasion pour Luis Enrique de retrouver son ancien club. La dernière fois, la double confrontation avait très nettement tournée en faveur du PSG, qui s’était qualifié pour les quarts de finale lors de la saison 2023-2024 après une victoire 4-6 scores cumulés.