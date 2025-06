PSG - Luis Enrique : Le mariage qui a tout changé !

Le PSG a surpris l’Europe cette saison. Après avoir raflé la Ligue 1 et la Coupe de France, le club de la capitale a remporté sa première Ligue des champions de son histoire. Et Luis Enrique est l’un des grands artisans de ce succès, le vestiaire parisien ayant totalement adhéré à la philosophie du technicien espagnol.

